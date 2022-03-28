Задержан мужчина, угрожавший взорвать столичное кафе

19:01 02 ноября Киев, Украина

Угрозы мужчины в адрес персонала кафе и его посетителей оказались беспочвенными. Полиция задержала 33-летнего уроженца Ивано-Франковска, взрывоопасных предметов при нем обнаружено не было.



Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.



Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, в полицию поступило сообщение о том, что в одно из заведений на бульваре Леси Украинки зашёл мужчина с рюкзаком и угрожал персоналу и посетителям. На место выехала оперативно-следственная группа, взрывотехники и кинологи. После проверки информации правоохранители задержали человека, взрывоопасных предметов у него не было.

Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области, о пропаже которого ранее заявил его брат", - рассказал Крищенко.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, задержанный - уроженец Ивано-Франковской области 1987 г.р. Сейчас с ним на месте общаются правоохранители. Сотрудники профильных служб продолжают на месте происшествия проверку наличия взрывчатых веществ.



Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.