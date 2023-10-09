Задержан гендиректор литейного завода, финансировавший "ДНР" - СБУ и ГБР

12:36 09 октября Киев, Украина





По данным следствия, перед началом полномасштабной войны, этот человек перечислил значительные суммы в гривневом эквиваленте в "бюджет" боевиков.



После захвата Макеевки в 2014 году, предприниматель продолжил свою коммерческую деятельность в оккупированной территории. Для этого литейный завод продавал свое оборудование в Украину через подставные компании, которые были зарегистрированы на украинской территории. Официально, товар предположительно поставлялся из Таганрога, но на самом деле он пересылался из Макеевки через Ростовскую область.



Таким образом, до начала полномасштабного вторжения россии в Украину, злоумышленники обходили ограничения, установленные на торговлю с предприятиями, захваченными боевиками на востоке Украины.



Для реализации таких сделок, участники создали сеть коммерческих структур в нескольких областях Украины и в россии. Большая часть полученных доходов по этим сделкам перечислялась в "бюджет ДНР" в виде уплаты "налогов и сборов". Финансовые транзакции осуществлялись через банки, находящиеся под санкциями, как в россии, так и на оккупированных территориях Донбасса. Служба безопасности (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) провели совместную операцию и задержали генерального директора литейного завода из временно оккупированной Макеевки Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "днр".По данным следствия, перед началом полномасштабной войны, этот человек перечислил значительные суммы в гривневом эквиваленте в "бюджет" боевиков.После захвата Макеевки в 2014 году, предприниматель продолжил свою коммерческую деятельность в оккупированной территории. Для этого литейный завод продавал свое оборудование в Украину через подставные компании, которые были зарегистрированы на украинской территории. Официально, товар предположительно поставлялся из Таганрога, но на самом деле он пересылался из Макеевки через Ростовскую область.Таким образом, до начала полномасштабного вторжения россии в Украину, злоумышленники обходили ограничения, установленные на торговлю с предприятиями, захваченными боевиками на востоке Украины.Для реализации таких сделок, участники создали сеть коммерческих структур в нескольких областях Украины и в россии. Большая часть полученных доходов по этим сделкам перечислялась в "бюджет ДНР" в виде уплаты "налогов и сборов". Финансовые транзакции осуществлялись через банки, находящиеся под санкциями, как в россии, так и на оккупированных территориях Донбасса.

В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, которые воюют на восточном фронте.



Расследование установило, что организатор "схемы" уже до 24 февраля 2022 года попытался уйти в подполье в Киевской области, чтобы избежать правосудия. Однако правоохранители смогли разоблачить его преступную деятельность и задержать. В ходе операции также были разоблачены и его сообщники, действовавшие в различных регионах Украины, включая Винницу, Житомир, Киев, Днепр и Запорожье.



В ходе обысков в офисах и местах жительства фигурантов были обнаружены документы, компьютеры, мобильные телефоны и другие материалы, свидетельствующие о незаконной деятельности и участии в финансировании терроризма.



Организатору нелегального бизнеса было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и ему была избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.



Расследование продолжается, и все участники преступной схемы могут быть привлечены к ответственности. Злоумышленникам, включая организатора, грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.