Задержан экс-подполковник «Альфы», организовавший ОПГ

20:27 26 июля Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора и членов ОПГ, на счету которых разбойные нападения на судей, полицейских и чиновников.

Об этом сообщили в полиции Киевской области в Facebook.



В ведомстве отметили, что разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.



ОПГ действовала с 2017 года, а ее главарем был экс-работник СБУ Александр Оверченко, 1978 г.р. («Сэнсэй»), который входил в спецподразделение «Альфа».

Среди преступлений банды:



- покушение на убийство сотрудника полиции в Харьковской области 6 декабря 2017 года – злоумышленники закрепили под колесом автомобиля гранату РГД-5, чем нанесли потерпевшему телесные повреждения;



- разбойное нападение на судью апелляционного суда в Броварах 27 апреля 2018 года. Члены ОПГ пытали семью, забрали драгоценности, наличные, оружие, похитили сына вместе с автомобилем;



- разбойное нападение на семью юриста в Киеве 30 сентября 2018 года. Злоумышленники прострелили юристу обе ноги, забрали $15 000, ранили полицейского во время преследования, один из участников банды подорвался на гранате;



- разбойное нападение на it-специалиста в селе Гора Киевской области 19 декабря 2020 года – в 20:00 проникли в дом, связали хозяина пластиковыми хомутами, забрали имущество и машины;



- разбойное нападение на мэра 21 декабря 2020 года – связали всю семью, пытали, угрожали пистолетом, забрали $10 000 и драгоценности. Впоследствии нашли ребенка с телефоном в шкафу, испугались вызова полиции, поэтому скрылись;



- разбойное нападение на семью бывшего полицейского в селе Иванковичи 29 декабря 2020 года. 5 человек вошли в дом, связали охранника, расспрашивали малолетнего сына о месте хранения наличности, забрали деньги, сервер видеонаблюдения, два сейфа, ювелирные изделия и документы;





- разбойное нападение в селе Стоянка в Киевской области 17 июня 2021 года. Злоумышленники в балаклавах через помещение гаража проникли в дом, пытали хозяина, душили ремнем супругов, требовали $50 000, похитили три автомобиля.

Личность Оверченко и его приспешников полиция установила в апреле 2018 года. В сентябре после нападения на юриста «Сэнсэя» объявили в розыск.

В июне 2021 года Оверченко запустил Telegram-канал и угрожал сотруднику криминальной полиции.



Отмечается, что члены ОПГ «Сэнсэя» не пользовались персональным транспортом, определяли жертв нападения через СМИ и соцсети, проводили предварительную разведку на местности, устанавливали за жертвами скрытое видеонаблюдение.



Всего в состав преступной группы входило четыре человека. Сейчас все фигуранты задержаны. Им объявили о подозрении по ст. 257, ч.4. ст. 187 УК.



Оверченко и других подозреваемых суд взял под стражу без права внесения залога.