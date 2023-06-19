Задержан агент рф: хотел взорвать железнодорожные пути на Днепропетровщине

Служба безопасности Украины успешно задержала агента рф, чьей задачей было взорвать железнодорожные пути в районах Днепропетровской области, чтобы сорвать контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
Об этом официально сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 19 июня.
Оказалось, что предателем является сотрудник местной железнодорожной станции, работающий на Укрзализныцю. В начале этого года он был завербован сотрудником российской военной разведки.
Агент российской федерации собирал ценную информацию о железнодорожных маршрутах, используемых для перевозки иностранной военной техники Вооруженных Сил Украины, которая была задействована в контрнаступательных операциях. Он также фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые происходила передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.
Для выполнения своих задач агент использовал мобильный телефон с камерой, чтобы подробно снять объекты во время своих рабочих выездов поездом.
Целью российских захватчиков было получение разведывательной информации, необходимой для воздушных ударов по данному региону. Кроме того, они рассматривали возможность диверсий на объектах Укрзализныці с участием завербованного агента. Таким образом, российские силы планировали нарушить поставки топлива, оружия и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины на юго-восточном фронте.
Служба безопасности Украины своевременно раскрыла этого российского агента, собрала необходимые доказательства его преступной деятельности и успешно задержала его. В ходе обыска в его месте жительства были обнаружены гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, а также большое количество патронов и дымовые шашки, что подтверждает его злонамеренные намерения.
Задержанный агент был официально уведомлен о подозрении в совершении преступлений. В настоящее время он находится под стражей, а его ожидает возможное пожизненное заключение за предательство и угрозу национальной безопасности.
Об этом официально сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 19 июня.
Оказалось, что предателем является сотрудник местной железнодорожной станции, работающий на Укрзализныцю. В начале этого года он был завербован сотрудником российской военной разведки.
Агент российской федерации собирал ценную информацию о железнодорожных маршрутах, используемых для перевозки иностранной военной техники Вооруженных Сил Украины, которая была задействована в контрнаступательных операциях. Он также фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, через которые происходила передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.
Для выполнения своих задач агент использовал мобильный телефон с камерой, чтобы подробно снять объекты во время своих рабочих выездов поездом.
Целью российских захватчиков было получение разведывательной информации, необходимой для воздушных ударов по данному региону. Кроме того, они рассматривали возможность диверсий на объектах Укрзализныці с участием завербованного агента. Таким образом, российские силы планировали нарушить поставки топлива, оружия и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины на юго-восточном фронте.
Служба безопасности Украины своевременно раскрыла этого российского агента, собрала необходимые доказательства его преступной деятельности и успешно задержала его. В ходе обыска в его месте жительства были обнаружены гранаты Ф-1 и РГД-5, карабин, а также большое количество патронов и дымовые шашки, что подтверждает его злонамеренные намерения.
Задержанный агент был официально уведомлен о подозрении в совершении преступлений. В настоящее время он находится под стражей, а его ожидает возможное пожизненное заключение за предательство и угрозу национальной безопасности.
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