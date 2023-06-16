Задержан агент ФСБ, наводивший ЗРК С-300 по украинским военным позициям

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который передавал врагу локации боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений Сил обороны в районе Бахмута.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Больше всего врага интересовали направления движения иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск. Развединформация потребовалась захватчикам для осуществления массированных ударов российским зенитно-ракетным комплексам С-300 по районам сосредоточения подразделений Вооруженных Сил Украины.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения им враждебного задания. У задержанного изъят мобильный телефон с подготовленными к «отправке» файлами электронных карт, где он обозначил координаты подразделений ВСУ.
По данным следствия, задержанным оказался житель Константиновки Донецкой области. В конце мая 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ через запрещенную соцсеть «Одноклассники».
По указанию российской спецслужбы их агент лично обходил местность и фиксировал места базирования или движения сил обороны вблизи линии столкновения.
Собранные сведения отправлял в ФСБ под вымышленным именем через мессенджер Телеграм. На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения им враждебного задания. У задержанного изъят мобильный телефон с подготовленными к «отправке» файлами электронных карт, где он обозначил координаты подразделений ВСУ.
По данным следствия, задержанным оказался житель Константиновки Донецкой области. В конце мая 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ через запрещенную соцсеть «Одноклассники».
По указанию российской спецслужбы их агент лично обходил местность и фиксировал места базирования или движения сил обороны вблизи линии столкновения.
Собранные сведения отправлял в ФСБ под вымышленным именем через мессенджер Телеграм. На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
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