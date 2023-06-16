Задержан агент ФСБ, наводивший ЗРК С-300 по украинским военным позициям

12:09 15 июня Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который передавал врагу локации боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений Сил обороны в районе Бахмута.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ