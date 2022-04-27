Задержали жительницу Луганска передавашую информацию врагу

В Луганской области СБУ задержала пособницу российских оккупантов, которая собирала информацию для ФСБ РФ.
Оперативники Службы безопасности выяснили, что ее дочь, находясь в Москве, попала в поле зрения ФСБ РФ. Через нее и ее родственников в Украине представители вражеской спецслужбы пытались получить информацию о дислокации подразделений ВСУ в Луганской области.
В Луганской области задержали женщину, которая передавала информацию ФСБ
Через дочь женщина начала передавать российской спецслужбе сведения об адресах пребывания в ее населенном пункте украинских военных и местонахождении их огневых позиций.
Для уточнения информации она предлагала ФСБ осуществить аэроразведку из БПЛА по определенным ею ориентирам для дальнейшей передачи российским захватчикам, воюющим на территории Луганской области.
Женщину задержали и сейчас решается вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Отметим, за помощь врагу в ведении боевых действий против ВСУ законодательство предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.
Напомним, в Луганской области задержали корректировщиков, помогавших оккупантам обстреливать Северодонецк
В Луганской области задержали женщину, которая передавала информацию ФСБ
Через дочь женщина начала передавать российской спецслужбе сведения об адресах пребывания в ее населенном пункте украинских военных и местонахождении их огневых позиций.
Для уточнения информации она предлагала ФСБ осуществить аэроразведку из БПЛА по определенным ею ориентирам для дальнейшей передачи российским захватчикам, воюющим на территории Луганской области.
Женщину задержали и сейчас решается вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
Отметим, за помощь врагу в ведении боевых действий против ВСУ законодательство предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.
Напомним, в Луганской области задержали корректировщиков, помогавших оккупантам обстреливать Северодонецк
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