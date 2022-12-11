Зачем СБУ "скрыла личность" кота, попавшего в кадр

09:36 09 декабря Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности скрыли морду кота, который появился на фото при обысках в одном из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующий снимок обнародовала пресс-служба СБУ в четверг, 8 декабря.

Украинцев рассмешило, что животному, которое сидело возле сотрудника СБУ, замазали морду, а другому коту, который как раз находился рядом с фигурантами дела, - нет.

Под фото пользователи оставили веселые комментарии: "кот под прикрытием", "пушистый спецагент", "кот-оперативник разоблачил банду московских попов". Спикер СБУ Артем Дехтяренко также пошутил, что "пока идет досудебное следствие, даже кот имеет право на анонимность!".

Пользователи также поделились на две группы: одна шутит, что кот работает на СБУ, другая говорит, что животное – за московский патриархат.