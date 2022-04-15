"Забег" по крышам вагонов закончился ожогами 50% тела

08:28 19 ноября Киев, Украина

Двое несовершеннолетних решили побегать по крышам вагонов, в результате такого "развлечения" 14-летний парень получил ожоги 50% поверхности тела от удара током.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

"В Сумской области полицейские проводят проверку по факту поражения током подростка на крыше грузового вагона... Сообщение о потерпевшем 14-летнем парне, которого поразило электрическим током, в полицию поступило от медиков", - указали в полиции.

На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

"Как установили правоохранители, пострадавший вместе со своим 12-летним товарищем решили побегать по крышам вагонов - зерновозов, в это время стоявших на железнодорожной станции. Во время опасных развлечений один из подростков и получил поражение электрическим током. Вызванные случайными свидетелями медики доставили ребенка в больницу. Парень получил около 50 процентов ожогов поверхности тела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту полицейские проводят дальнейшую проверку и обращаются к родителям с просьбой контролировать досуг своих отпрысков, интересоваться их увлечениями и кругом их друзей.