Забастовка в Мариуполе: водители горводоканала требуют выплаты зарплаты

Во временно оккупированном Мариуполе, водители горводоканала, находящегося под контролем оккупационной администрации рф, объявили забастовку в связи с невыплатой зарплаты в течение двух месяцев.
Эта информация поступила от Центра национального сопротивления, который описывает ситуацию как "гуманитарную катастрофу".
На оккупированных территориях Украины возник дефицит рабочей силы из-за "мобилизации" граждан в армию рф, сообщает Центр национального сопротивления. Шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и представителей других профессий не хватает в оккупированных районах.
Отмечается, что ситуация в оккупированной части Донецкой области является "крайне сложной", что стало причиной забастовки водителей.
Центр национального сопротивления также описывает ситуацию в оккупированной части Донбасса как "критическую".
В частности, наблюдается постоянное повышение цен: коммунальные услуги и топливо подорожали на 20%, а цены на продукты первой необходимости за полгода выросли от 20% до 45%.
Эта информация поступила от Центра национального сопротивления, который описывает ситуацию как "гуманитарную катастрофу".
На оккупированных территориях Украины возник дефицит рабочей силы из-за "мобилизации" граждан в армию рф, сообщает Центр национального сопротивления. Шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и представителей других профессий не хватает в оккупированных районах.
Отмечается, что ситуация в оккупированной части Донецкой области является "крайне сложной", что стало причиной забастовки водителей.
Центр национального сопротивления также описывает ситуацию в оккупированной части Донбасса как "критическую".
В частности, наблюдается постоянное повышение цен: коммунальные услуги и топливо подорожали на 20%, а цены на продукты первой необходимости за полгода выросли от 20% до 45%.
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