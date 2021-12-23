За вывоз из Украины в Румынию табачных изделий пограничник требовал взятку в 1050 евро

18:42 15 Апрель Киев, Украина

Во время получения крупной денежной взятки был задержан сержант Черновицкого пограничного отряда.



Об этом сообщает пресс-служба Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.



По данным следствия, взятка в размере 1050 евро предназначалась за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию.



Решается вопрос о сообщении старшему сержанту о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, обращении в суд с ходатайствами об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.