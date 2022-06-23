За время войны хакеры рф совершили атаки на 42 страны

С начала военных действий на Украине зафиксированы атаки хакеров рф против правительств, аналитических центров и предприятий 42 стран, дружественных к Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Microsoft.
По словам президента Microsoft Брэда Смита, атаки хакеров рф были успешны в 29% случаев.
Отмечается, что почти две трети целей кибершпионажа касались членов НАТО. Соединенные Штаты были главной целью, на втором месте оказалась Польша. Кроме того, за последние месяцы от атак хакеров пострадали Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Турция.
Исключением является Эстония, где Microsoft с 24 февраля не обнаружила ни одной российской кибератаки. В компании считают, что Эстония внедрила облачные вычисления, где злоумышленников легче обнаружить.
В Microsoft подчеркнули, что киберзащита Украины оказалась сильнее в целом, чем возможности россии. Киберпреступники из рф проявляют осторожность, чтобы не выпустить разрушительные вирусы, уничтожающие данные, за пределы Украины, как это произошло с вирусом NotPetya в 2017 году.
По словам президента Microsoft Брэда Смита, атаки хакеров рф были успешны в 29% случаев.
Отмечается, что почти две трети целей кибершпионажа касались членов НАТО. Соединенные Штаты были главной целью, на втором месте оказалась Польша. Кроме того, за последние месяцы от атак хакеров пострадали Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Турция.
Исключением является Эстония, где Microsoft с 24 февраля не обнаружила ни одной российской кибератаки. В компании считают, что Эстония внедрила облачные вычисления, где злоумышленников легче обнаружить.
В Microsoft подчеркнули, что киберзащита Украины оказалась сильнее в целом, чем возможности россии. Киберпреступники из рф проявляют осторожность, чтобы не выпустить разрушительные вирусы, уничтожающие данные, за пределы Украины, как это произошло с вирусом NotPetya в 2017 году.
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