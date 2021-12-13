За торговлю оружием в Харькове задержан военнослужащий

По данным пресс-службы ГУВД в Харьковской области, органами полиции города Харькова было успешно проведено задержание военнослужащего, которому выдвинуто подозрение в организации массового сбыта боеприпасов и оружия.

По информации полицейских, 35-летний мужчина организовал схему незаконной торговли огнестрельным оружием и боеприпасами.

"Во время проведения обыска по месту жительства было обнаружено и изъято 4 электродетонатора, 2 корпуса ручных гранат РГД-5, взрыватели к ручным гранатам типа УЗРГМ, ружье и патроны калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263) было начато в июне этого года.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факт продажи боеприпасов.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции под Харьковом задержали мужчину с гранатами.

Также сообщалось, что в Украине разоблачили нелегальных изготовителей оружия. Межрегиональная преступная группировка занималась незаконным изготовлением и сбытом оружия через милитари-аукцион.