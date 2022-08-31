За сутки ВСУ ликвидировали разведгруппу рф и отразили 8 атак на Луганщине
08:58 15 августа Киев, Украина
Украинские защитники 14 августа ликвидировали разведгруппу россиян и отразили 8 атак.
Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай в Telegram.
"На линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта.
Также выпущено семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов. Совершены четыре танковых наступления. Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ
.
Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили",- сказано в сообщении.
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