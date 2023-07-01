За сутки враг 82 раза обстрелял Херсонщину: пятеро раненых, среди них ребенок

09:40 01 июля Киев, Украина

Не прекращаются вражеские обстрелы в Херсонской области. Как сообщает начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, в течение прошлых суток, 30 июня, оккупанты совершили 82 обстрела по подконтрольной Украине территории области. В результате обстрелов ранения получили пять человек, среди которых ребенок.

По его словам, за сутки россияне выпустили 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА. Попали в жилые кварталы населенных пунктов.

По городу Херсон войска рф выпустили пять снарядов.

Напомним, оккупанты 30 июня обстреляли Антоновку в Херсонской области. Пострадала семья с ребенком.

Также сообщалось, что в Херсоне во время российских обстрелов тяжело ранена 72-летняя женщина, в Михайловке Новоалександровской общины ранение получил 70-летний мужчина.