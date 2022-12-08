За сутки войска рф лишили 18 запорожских семей домов - ОВА

11:32 08 декабря Киев, Украина

За минувшие сутки, 7 декабря, рашисты 86 раз обстреляли Запорожскую область. Враг атаковал мирные населенные пункты 40 раз: совершил один авиационный запуск, семь из РСЗО, 32 артиллерийских обстрела.

Об этом сообщает глава ОВА Александр Старух

" Вчерашний день Орехов провел под вражескими Градами, снаряды летели по всему городу, пылали дома. А в Гуляйполе враждебная артиллерия уничтожала последние крохи жизни", - написал Старух в Telegram.

За сутки враг разрушил 18 домов, попал в гражданскую инфраструктуру. Один мирный житель получил ранения.



Кроме того, говорит глава ОВА, на временно оккупированных землях враг продолжает издеваться над мирными людьми, препятствуя их свободному выезду. За вчера из оккупации выпустили 44 человека, из них одного ребенка.