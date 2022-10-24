За сутки в Донецкой области оккупанты убили шестерых человек

11:13 24 октября Киев, Украина

За минувшие сутки, 23 октября, российские военные убили шестерых жителей Донецкой области. Еще пятеро получили ранения.



Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

“За 23 октября стало известно о шести мирных жителях Донбасса, убитых россиянами: троих в Курдюмовке, двоих в Великой Новоселке и одного в Бахмуте. Еще пять человек за вчера получили ранения”, – говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



Ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинского до Лиманского общества.



На Донецком направлении зафиксированы прилеты в Красногоровке, Константиновке и Елизаветовке Марьинской общины. Там обошлось без жертв и разрушений.



На Горловском направлении, как отмечает Кириленко, больше всего пострадала Щербиновка Торецкой общины: там разрушили ракетой местную столовую. Также в течение ночи были обстрелы по окрестностям Светлодарской и Соледарской общин.



На Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Лиманской общины – больше всего страдают Торское и Заречное.