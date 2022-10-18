За сутки русня ударила по 16 населенным пунктам Донетчины

12:42 18 октября Киев, Украина

За сутки оккупанты нанесли ракетные обстрелы по 16 населенным пунктам Донецкой области. Есть погибшие и раненые мирные жители.



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.



Российские войска били по городам Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Соледар, Торецк, Курахово, Часов Яр, пгт Очеретино, Щербиновка, селах Времовка, Новоукраинка, Карловка, Орловка, Константиновка, Петропавловка, Славянка ракетами, применяли РСЗО "Смерч" и "Град", артиллерию и минометы.



Разрушены и повреждены 47 гражданских объектов – 29 жилых домов, коксохимический завод, линия электропередач, магистральный водопровод, ТЭС, корпус больницы, хозяйственные постройки, гаражные боксы, автомобили.



За прошедшие сутки россияне шесть раз обстреляли из артиллерии Бахмут. Повреждены три частных и один многоквартирный дом, есть погибшие и раненые.



В селе Константиновка Марьинской громады под артиллерийскими обстрелами получил ранения ребенок 2009 года рождения.



В селе Орловка Очеретинской громады российские войска попали артиллерией в частный дом, убили и травмировали жителей.



Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



С помощью полиции из Донецкой области эвакуированы еще 269 человек, с начала обязательной эвакуации более 24600 человек, среди них 3872 – дети, 1394 – люди с инвалидностью.