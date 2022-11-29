За сутки россияне выпустили по пограничью Сумщины 129 мин, снарядов и другой взрывчатки

09:07 29 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram. За сутки военные агрессора обстреляли четыре громады Сумской области.Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

"В течение дня россияне выпустили по пограничью 129 мин, снарядов и другой взрывчатки. Обстреляны были Середино-Будская, Дружбовская, Шалыгинская и Глуховская общины",- говорится в сообщении.



По его словам, враг совершил три минометных обстрела Середино-Будской громады. На территории громады разорвались два артиллерийских снаряда. Всего было зафиксировано 30 "прилетов".



После 16 часов со стороны россии противник совершил по пограничью 60 выстрелов из гранатомета и нанес автоматные и пулеметные очереди. Впоследствии было еще 5 "прилетов" из ствольной артиллерии. Во всех случаях обошлось без разрушений.



Между Середино-Будской и Дружбовской громадами разорвались 10 вражеских мин. Также обошлось без последствий.



В Шалыгинской громаде было два "прилета" из ствольной артиллерии по пограничью. Без повреждений.



Глуховскую общину россияне обстреляли из ствольной артиллерии. Было 20 "прилетов", без разрушений.