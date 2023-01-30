За сутки россияне обстреляли три района Харьковщины

10:46 30 января Киев, Украина

В течение прошлых суток войска рф обстреливали приграничные населенные пункты трех районов Харьковской области - Купянского, Чугуевского и Харьковского, ранен мужчина.



Об этом 30 января сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



Под огнем врага были Купянск, Волчанск, Стрелечья, Двуречная и другие города и села, уточнил он.