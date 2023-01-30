За сутки россияне обстреляли три района Харьковщины

10:46 30 января Киев, Украина

В течение прошлых суток войска рф обстреливали приграничные населенные пункты трех районов Харьковской области - Купянского, Чугуевского и Харьковского, ранен мужчина.

Об этом 30 января сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Под огнем врага были Купянск, Волчанск, Стрелечья, Двуречная и другие города и села, уточнил он.
 
"Повреждены частные дома, магазины, хозяйственные постройки. По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате вражеского обстрела ранения получил 41-летний мужчина. Его состояние средней тяжести", - подчеркнул глава ОВА.