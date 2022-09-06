За сутки российские войска обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области

12:38 06 сентября Киев, Украина

В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.



Отмечается, что под удар попала гражданская инфраструктура в районе населенных пунктов Темировка, Гуляйполе, Щербаки, Камышеваха, Малые Щербаки, Орехов, Белогорье, Новоданиловка, Красное, Малиновка, Юрковка, Железнодорожное, Дорожнянка, Малая Токмачка, Каменское.



Поступило 47 сообщений о разрушении объектов.



Также за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения. Всего эвакуировано 1266 человек, из которых 309 детей.