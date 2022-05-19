За сутки российские военные убили в Луганской области четырех человек

В результате российских обстрелов в Луганской области 18 мая погибли четыре мирных жителя, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Все четверо были жителями Северодонецка: двух женщин нашли в квартире, куда попал снаряд, а тела еще двоих – мужчины и женщины – нашли на улице. Город русские военные обстреливали с самого утра.
Все четверо были жителями Северодонецка: двух женщин нашли в квартире, куда попал снаряд, а тела еще двоих – мужчины и женщины – нашли на улице. Город русские военные обстреливали с самого утра.
Что касается пострадавших, то двое из них также являются жителями Северодонецка. Они получили осколочные ранения и контузию. Еще одной женщине в Лисичанске в результате российских обстрелов оторвало руку.
Обстреливали россияне и Попаснянскую общину, где активно применяли авиацию. Всего с начала полномасштабного вторжения в Луганской области погибли 288 гражданских.
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