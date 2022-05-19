За сутки российские военные убили в Луганской области четырех человек

10:07 19 мая Киев, Украина





Все четверо были жителями Северодонецка: двух женщин нашли в квартире, куда попал снаряд, а тела еще двоих – мужчины и женщины – нашли на улице. Город русские военные обстреливали с самого утра. В результате российских обстрелов в Луганской области 18 мая погибли четыре мирных жителя, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай Все четверо были жителями Северодонецка: двух женщин нашли в квартире, куда попал снаряд, а тела еще двоих – мужчины и женщины – нашли на улице. Город русские военные обстреливали с самого утра.

“Где-то из-за мощных обстрелов спасатели не в состоянии были выехать на места возгораний по два часа. Повреждены, по меньшей мере, восемь домов, в некоторых из них пылали – отдельные квартиры и целые подъезды”, – рассказал Гайдай.

Что касается пострадавших, то двое из них также являются жителями Северодонецка. Они получили осколочные ранения и контузию. Еще одной женщине в Лисичанске в результате российских обстрелов оторвало руку.

Обстреливали россияне и Попаснянскую общину, где активно применяли авиацию. Всего с начала полномасштабного вторжения в Луганской области погибли 288 гражданских.





