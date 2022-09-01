За сутки российские оккупанты нанесли 26 ударов по Донбассу

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 26 ударов по Донбассу. Били из авиации, артиллерии, танков, РСЗО "Град" и ракетами. В результате погибли и ранены гражданские жители.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Армия рф разрушила и повредила 20 жилых домов, школу, санаторий и линию электропередач.
В Бахмуте россияне убили одного гражданского человека, еще одного ранили. Также ранения получил один житель Авдеевки.
Полицейские собрали доказательства каждого военного преступления россии. Правоохранители и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
За сутки полиции удалось эвакуировать еще 268 человек. С начала обязательной эвакуации – более 9600, в том числе 1786 – дети, 463 – люди с инвалидностью.
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