За сутки российские оккупанты нанесли 26 ударов по Донбассу

15:05 24 августа Киев, Украина

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 26 ударов по Донбассу . Били из авиации, артиллерии, танков, РСЗО "Град" и ракетами. В результате погибли и ранены гражданские жители.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Под ударом россиян находились 12 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Славянск, Николаевка, Красногоровка, пгт Северное, Нелиповка, села Карловка, Опросное, Константинополь, Щербиновка. Да, Авдеевка выдержала девять вражеских атак”, – отмечается в сообщении.

Армия рф разрушила и повредила 20 жилых домов, школу, санаторий и линию электропередач.

В Бахмуте россияне убили одного гражданского человека, еще одного ранили. Также ранения получил один житель Авдеевки.



Полицейские собрали доказательства каждого военного преступления россии. Правоохранители и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



За сутки полиции удалось эвакуировать еще 268 человек. С начала обязательной эвакуации – более 9600, в том числе 1786 – дети, 463 – люди с инвалидностью.