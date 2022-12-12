За сутки рашисты ударили по Херсонщине почти 60 раз

За минувшие сутки российские террористы 57 раз обстреляли территорию Херсонской области.
Об этом рассказал глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в понедельник, 12 декабря, на своей Facebook-странице.
Об этом рассказал глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в понедельник, 12 декабря, на своей Facebook-странице.
Чиновник отметил, что захватчики продолжают бить по жилым кварталам Херсона.
Как уже сообщалось, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, на Кинбурнской косе, которая до сих пор находится под контролем оккупантов, не осталось гражданского населения, есть только российские военные.
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