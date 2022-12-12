За сутки рашисты ударили по Херсонщине почти 60 раз

13:09 12 декабря Киев, Украина





Об этом рассказал глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в понедельник, 12 декабря, на своей Facebook-странице. За минувшие сутки российские террористы 57 раз обстреляли территорию Херсонской области.Об этом рассказал глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в понедельник, 12 декабря, на своей Facebook-странице.

"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов", - отметил он.

Чиновник отметил, что захватчики продолжают бить по жилым кварталам Херсона.

"Рашисты попали в инфраструктурные объекты, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранений получил один человек", - добавил он.

Как уже сообщалось, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, на Кинбурнской косе, которая до сих пор находится под контролем оккупантов, не осталось гражданского населения, есть только российские военные.