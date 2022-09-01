За сутки оккупанты увеличили количество обстрелов Черниговщины

10:30 05 августа Киев, Украина

Количество вражеских обстрелов приграничных общин Черниговщины увеличилось.

Об этом сообщает местное издание.



Сообщается, что за день 4 августа и ночь 5 августа было зафиксировано семь обстрелов - все в Новгород-Северском районе.



Днем 4 августа трижды после 10 утра и около 12.00 россияне обстреливали территорию и окрестности села Железный Мост (Семеновская община). Зафиксировали взрывы от артиллерии и минометов.



После 10 часов утра было два взрыва возле села Михальчина Слобода (Новгород-Северская община).



Также после 10 утра 2 взрыва в окрестностях села Гай (Новгород-Северская община).



После 12 часов дня враг обстрелял окрестности села Гремяч, вероятно из артиллерии.



Ночью россияне обстреляли окрестности села Железный Мост в четвертый раз, снова из артиллерии.



Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.