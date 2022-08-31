За сутки оккупанты совершили 4 обстрела пограничных общин Сумщины

07:53 16 августа Киев, Украина

За сутки россияне совершили 4 обстрела пограничных общин Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Зафиксировано 50 прилетов. К счастью, без жертв и разрушений",- отметил он.

Шалыгинская община: с 10:47 до 11:46 враг обстреливал общину из минометов и ствольной артиллерии – 25 прилетов. Продолжились обстрелы после 14.00-15 прилетов из реактивных систем залпового огня.



Хотинская община: было 2 прилета из миномета.



Зноб-Новгородское общество: с 13:00 совершено 8 прилетов со станкового автоматического гранатомета.



Также неподалеку с. Грабовское Краснопольской общины на мине взорвался комбайн, принадлежащий местному фермеру. Комбайнер в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.