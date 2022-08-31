За сутки оккупанты совершили 4 обстрела пограничных общин Сумщины

За сутки россияне совершили 4 обстрела пограничных общин Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Шалыгинская община: с 10:47 до 11:46 враг обстреливал общину из минометов и ствольной артиллерии – 25 прилетов. Продолжились обстрелы после 14.00-15 прилетов из реактивных систем залпового огня.
Хотинская община: было 2 прилета из миномета.
Зноб-Новгородское общество: с 13:00 совершено 8 прилетов со станкового автоматического гранатомета.
Также неподалеку с. Грабовское Краснопольской общины на мине взорвался комбайн, принадлежащий местному фермеру. Комбайнер в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Хотинская община: было 2 прилета из миномета.
Зноб-Новгородское общество: с 13:00 совершено 8 прилетов со станкового автоматического гранатомета.
Также неподалеку с. Грабовское Краснопольской общины на мине взорвался комбайн, принадлежащий местному фермеру. Комбайнер в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
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