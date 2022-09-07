За сутки оккупанты обстрелами разрушили 51 дом в Запорожской области

14:05 07 сентября Киев, Украина

За минувшие сутки российские агрессоры постоянными обстрелами разрушили 51 дом в Запорожской области.

Об этом сообщила региональная военная администрация в среду, 7 сентября.

"Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Трудовое, Ольговское, Дорожнянка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Полтавка, Малиновка, Червоное, Нестерянка, Зализничное, Порожнянка, Орехов, Камышеваха. Поступило 51 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1477 человек, из них 357 – дети.



Что касается ситуации на Запорожском направлении, то враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки россияне обстреляли позиции ВСУ из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.