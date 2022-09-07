За сутки оккупанты обстрелами разрушили 51 дом в Запорожской области

За минувшие сутки российские агрессоры постоянными обстрелами разрушили 51 дом в Запорожской области.
Об этом сообщила региональная военная администрация в среду, 7 сентября.
За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1477 человек, из них 357 – дети.
Что касается ситуации на Запорожском направлении, то враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки россияне обстреляли позиции ВСУ из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.
Что касается ситуации на Запорожском направлении, то враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки россияне обстреляли позиции ВСУ из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.
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