За сутки оккупанты 86 раз ударили по Херсонщине
11:17 15 декабря Киев, Украина
Российские агрессоры за минувшие сутки 86 раз ударили по территории Херсонской области. В регионе погибли три человека, еще 13 получили ранения, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич утром в четверг, 15 декабря.
"Мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА", – написал Янушевич.
По его словам, под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
"Захватчики попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещение издания газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома", – перечислил глава ОВА.
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