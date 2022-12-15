За сутки оккупанты 86 раз ударили по Херсонщине

11:17 15 декабря Киев, Украина

Российские агрессоры за минувшие сутки 86 раз ударили по территории Херсонской области. В регионе погибли три человека, еще 13 получили ранения, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич утром в четверг, 15 декабря.

"Мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА", – написал Янушевич.

По его словам, под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.