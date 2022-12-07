За сутки оккупанты 51 раз ударили по Херсонщине, есть погибшие

11:18 07 декабря Киев, Украина

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию деоккупированной Херсонщины. В результате погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения.



Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

“К сожалению, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. россияне убили 2 мирных человека, еще 1 житель Херсонщины получил ранения”, – написал он.

В течение суток российские военные избивали по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.