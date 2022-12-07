За сутки оккупанты 51 раз ударили по Херсонщине, есть погибшие

Во вторник, 6 декабря, российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию деоккупированной Херсонщины. В результате погибли двое мирных жителей, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
В течение суток российские военные избивали по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
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