За сутки на Сумщине зафиксировали более 150 прилетов

08:08 07 октября Киев, Украина

Войска агрессора за минувшие сутки около девяти раз обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области. Было зафиксировано более 150 "приходов".



Об этом в четверг, 6 октября в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Он рассказал, что россияне обстреляли из САУ жилой массив села Кияница Юнаковской общины. Всего было зафиксировано 40 "прилетов".

"В домах повреждены окна, двери. Пострадала многоэтажка и три домохозяйства. Осколки насквозь продырявили стены, посекло уток во дворах. Также оборваны линии электросетей и повреждены трубы газоснабжения. Территории Юнаковской громады также были под минометным огнем еще несколько раз в течение дня", - рассказал Живицкий.

По Середино-Будской громаде было семь приходов из САУ.



Эсманская громада: девять российских мин.



Территорию Краснопольской громады россияне сначала накрыли огнем из "Градов". 40 прилетов, также было 15 прилетов из миномета. Вечером, по другой части территории громады, было еще пять прилетов.



Живицкий уточнил, что обошлось без жертв.