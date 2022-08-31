За сутки на Сумщине зафиксировали 62 "прилета"

07:15 03 августа Киев, Украина

За сутки 2 августа российские войска шесть раз атаковали территорию Сумской области, обошлось без пострадавших.

 
Об этом сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.
 
"За день россияне совершили 6 обстрелов пограничных общин области. Всего зафиксировано 62 прилета", - уточнил он.

Под ударом врага оказались Эсманская, Хотинская и Середино-Будская общины. По первой захватчики били из артиллерии и минометов, по второй - из минометов, по третьей - из гранатометов.

Напомним, днем ранее оккупанты три раза обстреляли приграничные районы Сумской области. Никто не пострадал.