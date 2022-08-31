За сутки на Сумщине зафиксировали 62 "прилета"

За сутки 2 августа российские войска шесть раз атаковали территорию Сумской области, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.
Под ударом врага оказались Эсманская, Хотинская и Середино-Будская общины. По первой захватчики били из артиллерии и минометов, по второй - из минометов, по третьей - из гранатометов.
Напомним, днем ранее оккупанты три раза обстреляли приграничные районы Сумской области. Никто не пострадал.
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