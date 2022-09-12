За сутки на Николаевщине оккупанты ранили пятерых человек, среди которых - ребенок

10:50 12 сентября Киев, Украина





Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и Главное управление В Николаевской области пять человек получили ранения в результате российских обстрелов за последние сутки, среди которых ребенок.Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

“За очередные сутки в области зарегистрированы два пожара, возникших в результате боевых действий. 11 сентября из-за попадания боеприпасов горели жилой дом в пгт Березнеговатое Баштанского района и два складских помещения наземного хранения зерна в Вознесенске. В первом случае погиб хозяин, еще один мужчина получил травмы”, – говорится в сообщении ГСЧС.

Также на местах работали правоохранители.



По словам Замазеевой, под удары попали населенные пункты Вознесенского, Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы на территории Первомайской, Ингульской, Широковской, Вознесенской и Березнеговатской общин.

“На Николаевщине враг нанес ракетный удар по сельхозпредприятию, расположенному на территории города Вознесенск. Обломками повреждено не менее 40 жилых домов. 5 человек получили ранения – среди них ребенок", – написала она.

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 652 гражданина, пострадавших от атак оккупантов. Еще 58 пострадавших получили помощь амбулаторно.