За сутки на Николаевщине оккупанты ранили пятерых человек, среди которых - ребенок

В Николаевской области пять человек получили ранения в результате российских обстрелов за последние сутки, среди которых ребенок.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева и Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
Также на местах работали правоохранители.
По словам Замазеевой, под удары попали населенные пункты Вознесенского, Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы на территории Первомайской, Ингульской, Широковской, Вознесенской и Березнеговатской общин.
В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 652 гражданина, пострадавших от атак оккупантов. Еще 58 пострадавших получили помощь амбулаторно.
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