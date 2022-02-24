За сутки на Донбассе совершено 11 обстрелов, 1 раненый

В течении прошедших суток на оккупированных территориях сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате которых ранен один украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в четверг, 1 октября.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток огонь из стрелкового оружия сепаратисты открывали вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия.
Кроме того, на участке вблизи Золотого сепаратисты трижды открывали огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольного дважды в вечернее время применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
В районах Зайцево, Мироновского, Новотошковского противник открывал огонь из гранатометов различных систем.
Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Сепаратисты открыли огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.
Украинские военные помогают работникам ГСЧС тушить пожары на Донбассе, общая площадь которых превысила 9,3 гектара.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток огонь из стрелкового оружия сепаратисты открывали вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север у Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия.
Кроме того, на участке вблизи Золотого сепаратисты трижды открывали огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольного дважды в вечернее время применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
В районах Зайцево, Мироновского, Новотошковского противник открывал огонь из гранатометов различных систем.
Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Сепаратисты открыли огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.
Украинские военные помогают работникам ГСЧС тушить пожары на Донбассе, общая площадь которых превысила 9,3 гектара.
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