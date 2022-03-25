За сутки более 1500 выездов. Отчет ГСЧС

За минувшие сутки подразделениями ГСЧС осуществлено 1 тыс. 565 выездов, в том числе 460 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 4 человека, ликвидировано 208 пожаров, возникших в результате ведения боевых действий.
Пиротехниками ГСЧС осуществлено 162 привлечения, обезврежено 527 взрывоопасных предметов, 70 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 авиационную бомбу и обследована территория площадью около 350 га.
На западной границе развернуто 79 палаток для обогрева и приема граждан, в которых за сутки оказана помощь более 1 тыс. 700 лицам.
Обесточено 1 тыс. 327 населенных пунктов, из них частично 33. ГСЧС для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено 8 генераторов, из них 5 для обеспечения электроэнергией больниц.
Проведена эвакуация населения общим количеством более 913 тыс. человек.
Пиротехниками ГСЧС осуществлено 162 привлечения, обезврежено 527 взрывоопасных предметов, 70 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 авиационную бомбу и обследована территория площадью около 350 га.
На западной границе развернуто 79 палаток для обогрева и приема граждан, в которых за сутки оказана помощь более 1 тыс. 700 лицам.
Обесточено 1 тыс. 327 населенных пунктов, из них частично 33. ГСЧС для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено 8 генераторов, из них 5 для обеспечения электроэнергией больниц.
Проведена эвакуация населения общим количеством более 913 тыс. человек.
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