За субботу на Херсонщине в результате обстрелов погибли 16 человек, ранены 64

10:12 25 декабря Киев, Украина

Российские оккупанты за субботу, 24 декабя, 71 раз обстреляли территорию Херсонщины, из них 41 раз - областной центр. Били из артиллерии, РСЗО и минометов. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Враг 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики накрыли центр Херсона - погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов Херсонщины много людей погибли и получили ранения.

"За прошедшие сутки в Херсонской области российская армия убила 16 человек, среди них три работника ГСЧС, погибших во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести", - отметил Янушевич.

Как уже сообщалось, оккупанты обстреляли центр Херсона утром в субботу, 24 декабря.