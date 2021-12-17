За семь месяцев в Украине утонули почти 800 человек

Жаркое лето побуждает многих чаще бывать у водоемов. Отдых у воды приносит, к сожалению, не только радость и освежение. Часто такой отдых заканчивается трагедией. По информации пресс-службы ГСЧС, с начала этого года в нашей стране утонули почти 800 человек.

"По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети. Спасено около 250 человек, в том числе более 30 детей", - сказано в сообщении. "К сожалению, статистика свидетельствует о том, что граждане, пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Ведь взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов", - добавили спасатели.

В Донецкой, Полтавской и Хмельницкой областях накануне выходных спасатели провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических случаев на воде.

Напомним, что ранее на Херсонщине полицейский погиб, спасая тонущих детей. На Арабатской стрелке детей уносило течением на глубину, поэтому мужчина бросился им на помощь.

Также сообщалось, что в Сумской области погибла чиновница облсовета. Карина Козупица и ее спутник утонули в реке Ворскла. Они совершали погружения с аквалангами.