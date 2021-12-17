За семь месяцев в Украине утонули почти 800 человек

Жаркое лето побуждает многих чаще бывать у водоемов. Отдых у воды приносит, к сожалению, не только радость и освежение. Часто такой отдых заканчивается трагедией. По информации пресс-службы ГСЧС, с начала этого года в нашей стране утонули почти 800 человек.
В Донецкой, Полтавской и Хмельницкой областях накануне выходных спасатели провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических случаев на воде.
Напомним, что ранее на Херсонщине полицейский погиб, спасая тонущих детей. На Арабатской стрелке детей уносило течением на глубину, поэтому мужчина бросился им на помощь.
Также сообщалось, что в Сумской области погибла чиновница облсовета. Карина Козупица и ее спутник утонули в реке Ворскла. Они совершали погружения с аквалангами.
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