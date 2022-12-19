Всего за прошедшие сутки в Украине произошло 127 пожаров, из них 88 - в жилом секторе.
В Одессе угарным газом отравилась семья из пяти человек, трое из которых - дети. Сейчас все они находятся в больнице.
В Украине участились случаи отравлением газа.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.
Так, в Одесской области, в селе Камышевка, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, семья из пяти человек, среди которых - трое детей, отравились угарным газом. В настоящее время они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Всего за прошедшие сутки в Украине произошло 127 пожаров, из них 88 - в жилом секторе. Погибли 12 человек, пострадали - шесть.
Спасатели призывают граждан, спасаясь от холода и из-за отключения электроэнергии, неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии