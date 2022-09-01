За прошлую неделю около 10 людей погибли в очереди на выезд из Мариуполя

16:34 11 августа Киев, Украина

За прошлую неделю около десяти мирных жителей погибли в очереди на выезд из оккупированного Мариуполя.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Вадим Бойченко.

"К сожалею, есть случаи, когда наши люди в этих очередях умирают, потому что они измучены, а также им не предоставляется медицинская помощь. На прошлой неделе около десяти человек погибли в этом конвое", - сказал Бойченко.

Мэр отметил, что эвакуироваться из оккупированного Мариуполя возможно, но возможность эта очень ограничена.

"Нужно отбыть всю очередь в так называемых фильтрационных центрах, ждать приходится по три-пять месяцев. Пожилые люди вне очереди сегодня выезжают. Но еще следует понимать, что время в дороге от Мариуполя до подконтрольной Украине территории, то есть до города Запорожья как ближайшего населенного пункта, занимает от трех до пяти суток", - уточнил мэр.

Бойченко подтвердил, что за предоставление возможности выехать из города оккупанты требуют значительные суммы денег.