За прошлую неделю около 10 людей погибли в очереди на выезд из Мариуполя
16:34 11 августа Киев, Украина
За прошлую неделю около десяти мирных жителей погибли в очереди на выезд из оккупированного Мариуполя.
Об этом на брифинге сообщил мэр города Вадим Бойченко.
"К сожалею, есть случаи, когда наши люди в этих очередях умирают, потому что они измучены, а также им не предоставляется медицинская помощь. На прошлой неделе около десяти человек погибли в этом конвое", - сказал Бойченко.
Мэр отметил, что эвакуироваться из оккупированного Мариуполя возможно, но возможность эта очень ограничена.
"Нужно отбыть всю очередь
в так называемых фильтрационных центрах, ждать приходится по три-пять месяцев. Пожилые люди вне очереди сегодня выезжают. Но еще следует понимать, что время в дороге от Мариуполя до подконтрольной Украине территории, то есть до города Запорожья как ближайшего населенного пункта, занимает от трех до пяти суток", - уточнил мэр.
Бойченко подтвердил, что за предоставление возможности выехать из города оккупанты требуют значительные суммы денег.
"Они собирают с перевозчиков, которые могли бы вести бесплатно. Но стоит понимать, что они платят за то, чтобы доехать до Бердянска, потом - с Бердянска до Запорожья, и все имеет свою цену. И, к сожалению, это большая цена, которую платят сегодня украинцы, чтобы доехать до подконтрольной нашему государству территории", - уточнил мэр города.
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