За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировали "рекордное" количество обстрелов

10:05 20 января Киев, Украина





Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр 19 января, в четверг, оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области "рекордное" количество раз - 224.Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух

“Жестокость захватчика не имеет предела и не перестает ужасать. Придя в цивилизованную страну, варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линию огня. Запорожская земля пережила очередной "рекорд" вражеских атак - только за последние сутки 224 обстрела по 21 населенному пункту. Зафиксировано еще 34 разрушения гражданских объектов”, – сообщил Старух.

Вражеского огня подверглись Орехов, Гуляйполе и другие населенные пункты Пологовского и Васильевского районов.



В правоохранительные органы поступило 34 сообщения о разрушении домов и квартир граждан, а также объектов инфраструктуры.



Также за вчерашние сутки подразделения Сил обороны Запорожского края успешно отразили атаки врага в районах Малой Токмачки и Степного.



