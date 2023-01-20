За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксировали "рекордное" количество обстрелов

19 января, в четверг, оккупанты обстреляли 21 населенный пункт Запорожской области "рекордное" количество раз - 224.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Вражеского огня подверглись Орехов, Гуляйполе и другие населенные пункты Пологовского и Васильевского районов.
В правоохранительные органы поступило 34 сообщения о разрушении домов и квартир граждан, а также объектов инфраструктуры.
Также за вчерашние сутки подразделения Сил обороны Запорожского края успешно отразили атаки врага в районах Малой Токмачки и Степного.
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