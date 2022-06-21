За прошедшие сутки рф обстреляла 16 населенных пунктов Донетчины

Армия рф нанесла ракетные удары по 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки 20 июня, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Отмечается, что под огнем врага находились Авдеевка, Мирноград, Горняк, Курахово, Бахмут, Торецк, Дружковка, Северск, Желанное, Кураховка, Острое, Нью-Йорк, Опытное, Резниковка, Тоненькое, Белая Гора.
/>Россияне били по Донецкой области из авиации, ЗРК С-300, реактивных систем Торнадо-С и Ураган, артиллерии, танков, а также применяли кассетные снаряды.
Разрушены или повреждены 54 гражданских объекта - 41 жилой дом, дошкольное учебное заведение, ферма, шахта, заводы, исправительная колония.
Кроме того, ночью российские войска уничтожили школу в Авдеевке снарядами РСЗО Град с магниевым зарядом.
Правоохранители задокументировали 23 военных преступления рф. Открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за сутки 20 июня в результате российских обстрелов погибли три мирных жителя области - в Нью-Йорке, Курахово и Старой Николаевке. Еще два человека получили ранения.
Отмечается, что под огнем врага находились Авдеевка, Мирноград, Горняк, Курахово, Бахмут, Торецк, Дружковка, Северск, Желанное, Кураховка, Острое, Нью-Йорк, Опытное, Резниковка, Тоненькое, Белая Гора.
/>Россияне били по Донецкой области из авиации, ЗРК С-300, реактивных систем Торнадо-С и Ураган, артиллерии, танков, а также применяли кассетные снаряды.
Разрушены или повреждены 54 гражданских объекта - 41 жилой дом, дошкольное учебное заведение, ферма, шахта, заводы, исправительная колония.
Кроме того, ночью российские войска уничтожили школу в Авдеевке снарядами РСЗО Град с магниевым зарядом.
Правоохранители задокументировали 23 военных преступления рф. Открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за сутки 20 июня в результате российских обстрелов погибли три мирных жителя области - в Нью-Йорке, Курахово и Старой Николаевке. Еще два человека получили ранения.
Всего с начала войны на Донетчине погибли 515 гражданских.
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