За прошедшие сутки рф обстреляла 16 населенных пунктов Донетчины

13:08 21 июня Киев, Украина

Армия рф нанесла ракетные удары по 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки 20 июня, есть погибшие и раненые.





Отмечается, что под огнем врага находились Авдеевка, Мирноград, Горняк, Курахово, Бахмут, Торецк, Дружковка, Северск, Желанное, Кураховка, Острое, Нью-Йорк, Опытное, Резниковка, Тоненькое, Белая Гора.



/>Россияне били по Донецкой области из авиации, ЗРК С-300, реактивных систем Торнадо-С и Ураган, артиллерии, танков, а также применяли кассетные снаряды.



Разрушены или повреждены 54 гражданских объекта - 41 жилой дом, дошкольное учебное заведение, ферма, шахта, заводы, исправительная колония.



Кроме того, ночью российские войска уничтожили школу в Авдеевке снарядами РСЗО Град с магниевым зарядом.



Правоохранители задокументировали 23 военных преступления рф. Открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).



По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за сутки 20 июня в результате российских Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.Отмечается, что под огнем врага находились Авдеевка, Мирноград, Горняк, Курахово, Бахмут, Торецк, Дружковка, Северск, Желанное, Кураховка, Острое, Нью-Йорк, Опытное, Резниковка, Тоненькое, Белая Гора.били по Донецкой области из авиации, ЗРК С-300, реактивных систем Торнадо-С и Ураган, артиллерии, танков, а также применяли кассетные снаряды.Разрушены или повреждены 54 гражданских объекта - 41 жилой дом, дошкольное учебное заведение, ферма, шахта, заводы, исправительная колония.Кроме того, ночью российские войска уничтожили школу в Авдеевке снарядами РСЗО Град с магниевым зарядом.Правоохранители задокументировали 23 военных преступления рф. Открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, за сутки 20 июня в результате российских обстрелов погибли три мирных жителя области - в Нью-Йорке, Курахово и Старой Николаевке. Еще два человека получили ранения.



Всего с начала войны на Донетчине погибли 515 гражданских.