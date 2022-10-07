За последние 2 месяца из особо опасных регионов выехало 115 тысяч украинцев - Минреинтеграции

19:20 07 октября Киев, Украина

За последние два месяца более 115 тысяч украинцев выехали из особо опасных регионов, временно оккупированных и только что освобожденных территорий, а также в рамках обязательной эвакуации из Донбасса.



Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Согласно информации, только из Харьковщины выехало более 15 тысяч граждан. Преимущественно это женщины с детьми, а также пожилые люди и маломобильные люди. Кроме того, люди спешат эвакуироваться и из только что оккупированных городов и сел.



В целом, с начала полномасштабного вторжения свои дома покинули миллионы украинцев, — отмечают в Минреинтеграции.



В министерстве призывают украинцев покинуть те территории, где опасно жить.