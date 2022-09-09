За полгода в оккупированном Крыму было открыто 109 дел за "дискредитацию" оккупационной армии

За полгода во временно оккупированном Крыму незаконные формирования, называющие себя "судами", рассмотрели 109 дел о якобы "дискредитации вооруженных сил рф".
Такие данные приводит правозащитная организация Крым SOS .
Из этого количества дел только у двое граждан Украины были признаны невиновными.
По 96 делам людей штрафовали в среднем на 30 тысяч рублей. Восемь дел передали другим "судам" или по ним до сих пор не вынесли решения.
В 11 случаях в документах находили ошибки, поэтому дела вернули обратно в "органы", инициировавшие административное производство.
Такие данные приводит правозащитная организация Крым SOS .
Из этого количества дел только у двое граждан Украины были признаны невиновными.
По 96 делам людей штрафовали в среднем на 30 тысяч рублей. Восемь дел передали другим "судам" или по ним до сих пор не вынесли решения.
В 11 случаях в документах находили ошибки, поэтому дела вернули обратно в "органы", инициировавшие административное производство.
Как известно, оккупационные власти Севастополя запустили чат-бот для доносов на тех, кто поддерживает украинские власти. Также стало известно, что во время въезда в Севастополь, российские полицейские начали останавливать и проверять все автомобили с украинскими номерами.
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