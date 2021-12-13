За поддельную справку об отсутствии коронавируса криворожанка требовала 1 000 грн

13:42 30 Март Киев, Украина

Жительница Кривого Рога реализовывала поддельные справки об отсутствии коронавируса , которые были оформлены на фирменных бланках известных медицинских лабораторий. Стоимость такой справки мошенница оценивала в 1 000 грн.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.



В марте в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Во время проверки полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога.



Как выяснилось, злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни, после чего реализовывала их. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось. Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.



29 марта правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки дела.



В ходе следственных действий правоохранители из помещения квартиры изъяли три справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. Гривен, черновые записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



В рамках досудебного расследования правоохранителями назначен ряд экспертиз, принимаются меры, направленные на установление причастности других лиц к преступной деятельности. Также решается вопрос о вручении женщине сообщение о подозрении.