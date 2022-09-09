В оккупированном Крыму засудили 13 граждан за отказ служить в армии РФ

В январе Крымская правозащитная группа зафиксировала 13 новых уголовных дел в отношении крымчан призывного возраста не желающих служить в армии страны-агрессора.
Об этом говорится в ежемесячном Мониторинговом обзоре Крымской правозащитной группы.
В документе говорится, что 28 января пресс-служба МВД РФ в "Республике Крым" сообщила о задержании 3 жителей Бахчисарайского района за уклонение от службы в ВС РФ.
Так, среди них - 2 приговоры в "Кировском районном суде", пять в "Ленинском районном суде Севастополя", по одному в "Гагаринском районном суде Симферополя", "Бахчисарайском районном суде", в "Центральном районном суде Симферополя", "Красноперекопском районном суде", "Советском районном суде" и "Нижнегорском районном суде".
Напомним, Украина выражала протест относительно незаконного призыва крымчан в ВС РФ.
По словам главы украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука, Россия превратила временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также полуостров Крым, в свой большой военный форпост.
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