В оккупированном Крыму засудили 13 граждан за отказ служить в армии РФ

18:31 16 февраля Киев, Украина

В январе Крымская правозащитная группа зафиксировала 13 новых уголовных дел в отношении крымчан призывного возраста не желающих служить в армии страны-агрессора.

Об этом говорится в ежемесячном Мониторинговом обзоре Крымской правозащитной группы.



В документе говорится, что 28 января пресс-служба МВД РФ в "Республике Крым" сообщила о задержании 3 жителей Бахчисарайского района за уклонение от службы в ВС РФ.

"В январе КПГ зафиксировала 13 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (Уклонение от службы в Вооруженных силах РФ) и 13 новых приговоров, принятых по ст. 328 УК РФ. Это самое большое число приговоров, зафиксированных по этой статье в течение месяца за все время оккупации", - говорится в сообщении.

Так, среди них - 2 приговоры в "Кировском районном суде", пять в "Ленинском районном суде Севастополя", по одному в "Гагаринском районном суде Симферополя", "Бахчисарайском районном суде", в "Центральном районном суде Симферополя", "Красноперекопском районном суде", "Советском районном суде" и "Нижнегорском районном суде".

"Всего на конец января 2021 года КПГ зафиксировала 176 уголовных дел за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 168 из них уже вынесены приговоры, еще 8 находятся на стадии рассмотрения", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина выражала протест относительно незаконного призыва крымчан в ВС РФ.



По словам главы украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука, Россия превратила временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также полуостров Крым, в свой большой военный форпост.