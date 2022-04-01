За неделю на водных объектах страны погибли 53 человека, - ГСЧС

09:42 05 июля Киев, Украина

Лето,жара, море, река - в ГСЧС сообщили о 53 людях, погибших на водных объектах страны на протяжении минувшей недели.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 445 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 57 человек.

За неделю ликвидировано 977 пожаров, спасены на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 227 зданий и 42 ед. техники. Во время пожаров погибли 8 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 402 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 129 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 770 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 53 человека.