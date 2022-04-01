За неделю на водных объектах страны погибли 53 человека, - ГСЧС

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 445 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 57 человек.В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 129 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 770 взрывоопасных предметов.В течение недели на водных объектах погибли 53 человека.