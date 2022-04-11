За нарушение карантина полиция оштрафовала спортклуб Порошенко

13:58 15 ноября Киев, Украина

Как уже сообщалось, в Украине могут ввести полный локдаун, если карантин выходного дня не поможет взять пандемию под контроль. И все же, многие бизнесмены необоснованно продолжают нарушать карантинные требования. Как стало известно, за нарушение карантина выходного дня столичная полиция наложила штраф и начала уголовное производство в отношении спортивного комплекса «Пятый элемент», который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

"Во время комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который, несмотря на ограничения правительства, продолжил работу. По просьбе полицейских прекратить работу администрация отреагировала отказом. В результате составлен административный протокол и начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

При этом гендиректор спортклуба Наталья Щербина говорит, что полиции выполняет "политический заказ", однако другие подробности не сообщает.

Также из-за карантинных нарушений столичные правоохранители заставили закрыться рестораны «Хлебный» и «Редкая птица», которые работали несмотря на карантин выходного дня.