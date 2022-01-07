За нарушение карантина маршрутчика в Черновицкой области оштрафовали на 17 тыс. гривен

06:26 04 Сентябрь Киев, Украина

Хотынский районный суд в Черновицкой области вынес вердикт о наложении штрафа водителю маршрутного такси в размере 17 тысяч гривен

Мужчина перевозил в салоне, кроме разрешенных 19 пассажиров на местах для сидения, еще восемь пассажиров стоя.

Сам водитель на судебное заседание не явился, а также не стал сообщать судье о причинах неявки. Нарушителя признали виновным и обязали выплатить штраф.