За нарушение карантина маршрутчика в Черновицкой области оштрафовали на 17 тыс. гривен

Хотынский районный суд в Черновицкой области вынес вердикт о наложении штрафа водителю маршрутного такси в размере 17 тысяч гривен
Мужчина перевозил в салоне, кроме разрешенных 19 пассажиров на местах для сидения, еще восемь пассажиров стоя.
Сам водитель на судебное заседание не явился, а также не стал сообщать судье о причинах неявки. Нарушителя признали виновным и обязали выплатить штраф.
Мужчина перевозил в салоне, кроме разрешенных 19 пассажиров на местах для сидения, еще восемь пассажиров стоя.
Сам водитель на судебное заседание не явился, а также не стал сообщать судье о причинах неявки. Нарушителя признали виновным и обязали выплатить штраф.
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