За нападение на погранотряд задержаны сотрудники СБУ

16:06 19 июля Киев, Украина

Госбюро расследований совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности СБУ установили виновных в нападении на пограничный отряд в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в понедельник, 19 июля.



Установлено, что в ночь на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобиле близ села Обильное Сумского района.





К ним в 1:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и поехали в неизвестном направлении. Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работниками ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель. Неподалеку в кукурузном поле было обнаружены автоматы пограничников, а магазины с патронами найдены вблизи отделения инспекторов пограничной службы Славгород отдела пограничной службы Краснополье Сумского погранотряда.

В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженное с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины). Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.