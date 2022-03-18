За минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись 13 населенных пунктов Донбасса. Фото

Повреждены, по меньшей мере, 36 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненные, среди них – дети.
Под огнем оккупантов оказались Мариуполь, Покровск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Красногоровка, Марьинка, Железное, Степное, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Славное, Нью-Йорк.
Под огнем оккупантов оказались Мариуполь, Покровск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Красногоровка, Марьинка, Железное, Степное, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Славное, Нью-Йорк.
Враг целился по городам и селам из авиации, реактивных систем «Град» и «Смерч», тяжелой артиллерии.
Среди гражданских объектов, разрушенных РФ, - многоэтажные и частные дома, театр, бассейн, магазины, газопровод.
В Мариуполе враг сбросил авиабомбу на драматический театр, где скрывались от обстрелов сотни людей, детей. Здание разрушено, количество жертв пока неизвестно. Также разбомблен бассейн, в котором нашли убежище женщины с детьми.
По информации местных жителей, под завалом очутилась беременная женщина. Кроме того, войска России обстреляли двигавшуюся из города в Запорожье колонну беженцев, среди раненых - маленький ребенок.
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