За минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись 13 населенных пунктов Донбасса. Фото

10:54 17 марта Киев, Украина





Под огнем оккупантов оказались Повреждены, по меньшей мере, 36 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненные, среди них – дети.Под огнем оккупантов оказались Мариуполь , Покровск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Красногоровка, Марьинка, Железное, Степное, Новобахмутовка, Верхнеторецкое, Славное, Нью-Йорк.



Враг целился по городам и селам из авиации, реактивных систем «Град» и «Смерч», тяжелой артиллерии.



Среди гражданских объектов, разрушенных РФ, - многоэтажные и частные дома, театр, бассейн, магазины, газопровод.



В Мариуполе враг сбросил авиабомбу на драматический театр, где скрывались от обстрелов сотни людей, детей. Здание разрушено, количество жертв пока неизвестно. Также разбомблен бассейн, в котором нашли убежище женщины с детьми.



По информации местных жителей, под завалом очутилась беременная женщина. Кроме того, войска России обстреляли двигавшуюся из города в Запорожье колонну беженцев, среди раненых - маленький ребенок.