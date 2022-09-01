За минувшие сутки в Донецкой области зафиксированы 28 вражеских обстрелов

В результате 28 российских обстрелов Донецкой области есть погибшие и раненые мирные жители.
Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что ударам подверглись 13 населенных пунктов: Авдеевка, Южное, Николаевка, Железное, Первомайское, Часов Яр, Дружба, Калиново, Славянск, Великая Новоселка, Бахмут, Ясногорка, Курахово.
Оккупанты применяли против мирного населения артиллерию, минометы, танки, РСЗО Град, Ураган, а также нанесли авиаудар неуправляемой авиационной ракетой.
Разрушены и повреждены 19 гражданских объектов, среди которых 14 жилых домов, школа-интернат, общежитие, хозяйственное сооружение, ангар, кафе.
На местах "прилетов" правоохранители собрали доказательства военных преступлений рф. Открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Отмечается, что ударам подверглись 13 населенных пунктов: Авдеевка, Южное, Николаевка, Железное, Первомайское, Часов Яр, Дружба, Калиново, Славянск, Великая Новоселка, Бахмут, Ясногорка, Курахово.
Оккупанты применяли против мирного населения артиллерию, минометы, танки, РСЗО Град, Ураган, а также нанесли авиаудар неуправляемой авиационной ракетой.
Разрушены и повреждены 19 гражданских объектов, среди которых 14 жилых домов, школа-интернат, общежитие, хозяйственное сооружение, ангар, кафе.
На местах "прилетов" правоохранители собрали доказательства военных преступлений рф. Открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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