За минувшие сутки в Донецкой области зафиксированы 28 вражеских обстрелов

12:17 16 августа Киев, Украина

В результате 28 российских обстрелов Донецкой области есть погибшие и раненые мирные жители.

Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.



Отмечается, что ударам подверглись 13 населенных пунктов: Авдеевка, Южное, Николаевка, Железное, Первомайское, Часов Яр, Дружба, Калиново, Славянск, Великая Новоселка, Бахмут, Ясногорка, Курахово.



Оккупанты применяли против мирного населения артиллерию, минометы, танки, РСЗО Град, Ураган, а также нанесли авиаудар неуправляемой авиационной ракетой.



Разрушены и повреждены 19 гражданских объектов, среди которых 14 жилых домов, школа-интернат, общежитие, хозяйственное сооружение, ангар, кафе.



На местах "прилетов" правоохранители собрали доказательства военных преступлений рф. Открыты уголовные производства по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).