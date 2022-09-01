За минувшие сутки в Донецкой области восемь человек погибли под обстрелами

11:48 29 августа Киев, Украина

За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли восемь человек, еще семеро получили ранения.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

“Россия убивает гражданских! За 28 августа россияне убили восьмерых мирных жителей Донбасса: четырех в Бахмуте, двоих в Райгородке, одного в Татьяновке и одного в Николаевке. Еще семь человек получили ранения", – написал он.

С начала полномасштабного вторжения россияне убили 775 мирных жителей Донбасса. Сейчас неизвестно количество

жертв в Мариуполе и Волновахе.

Полиция Донбасса также сообщает, что оккупационные войска обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса. Российская армия ударила по городам Авдеевка, Славянск, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Николаевка, пгт Райгородок, Щербиновка, селах Георгиевка, Петровка, Татьяновка.



Оккупанты применяли ракеты, артиллерию, РСЗО "Ураган" и "Град".



В Бахмуте россияне попали у остановки общественного транспорта, на которой находились люди. В результате разрыва кассетных боеприпасов погибли жители в возрасте от 36 до 60 лет.



Кроме того, войска рф разрушили и повредили 36 гражданских объектов – 22 жилых дома, коксохимический завод, гаражи, электросети, автобазу.



Правоохранители задокументировали 23 вражеских обстрела в сутки и открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.